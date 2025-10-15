Haberler

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Kırşehir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda binlerce sentetik hap ve esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ile Kaman ve Mucur ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 198 sentetik hap, 445 gram kubar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, F.Ç, S.A. ve İ.E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
