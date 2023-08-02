Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.