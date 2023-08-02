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Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 84 ekiple kent merkezinin yanı sıra Kaman, Mucur, Akpınar ve Çiçekdağı ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 5,5 kilogram kubar esrar, 1400 sentetik hap, 94 gram metamfetamin, 15 gram bozai, 200 kök kenevir, 14 gram skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 15 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 49 şüpheliden 45'i serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4'ü hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Jandarma Kırşehir Güncel Haberler

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