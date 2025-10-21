Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 15,88 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda polis, bir otomobilde yaptığı aramada 15,88 gram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, N.K. ve Y.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel