Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kesikköprü köyü yakınlarında yaptığı yol uygulamasında bir şüphelinin üzerinde 23 gram esrar ele geçirdi.

Kaman ilçesi girişinde düzenlenen operasyonda ise durdurulan bir otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ve 4 uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan I.G, Y.A. ve Y.E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.