Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Kırşehir'de polis tarafından durdurulan otomobilde ele geçirilen 15,88 gram sentetik kannabinoid ham maddesi sonrası 3 şüpheli tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen analiz çalışmaları neticesinde, şehir giriş uygulama noktasında içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde, 19 parça halinde toplam 15,88 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. 3 kişi hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler A.K., N.K. ve Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.