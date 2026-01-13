Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan çalışmalarda 490 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda kent merkezindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüphe üzerine durdurulan M.K, G.M.K. ve Y.E.K'nin çantalarında 490 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve G.M.K. tutuklandı, Y.E.K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel