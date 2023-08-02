Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, iş yerine özel tesisatlar ile kurdukları sistemle uyuşturucu madde üreten 2 kişi gözaltına alındı, kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 2 şahsın kentte kiraladıkları bir işyerini özel tesisat ve yalıtım malzemeleri kullanılarak iki katlı sera haline getirdiğini, dışarıdan görülmemesi için dış cephesinin tamamen aynalı cam ile kaplandığı ve yurt dışından özel olarak getirilmiş elektrik tesisat malzemeleri ile uyuşturucu madde ürettiklerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler İ.Y. ve O.T.'yi gözaltına alırken, iş yerinde de arama yaptı. Yapılan aramada; 26 kilo 297 gram skunk, 1 hassas terazi, 2 tüfek, 1 şarjör, 67 fişek, 34 tarihi eser sikke, 4 sentetik ecza hap, 19,81 gram kenevir tohumu, 80 torba bitki toprağı, bin 420 saksı, 198 çimlendirme kapsülü ile kapalı alanda skunk bitkisi yetiştirmek için kullanılan çok sayıda havalandırma sistemleri filtre, fan, ısı ölçer cihazları, yurt dışından getirilmiş özel yetiştirme lambaları, sıvı bitki besleyici, ampuller, yansıtıcı, sıvı gübre, vantilatör, ısıtıcı, bant, budama makasları, buhar makinası ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR