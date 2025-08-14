Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1823 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1823 sentetik hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Jandarma, şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenerek operasyon gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilen G.T. (25) ve S.E'yi (30) takibe aldı.
Şüphelilerin sentetik hap sattıklarını belirleyen ekipler bir eve operasyon düzenledi.
Evde dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 33 kutu içerisinde toplam 1823 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel