Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Kaman ve Boztepe ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlar ve yol uygulamalarında 100,88 gram sentetik uyuşturucu, 14,76 gram esrar ve 26 sentetik uyuşturcu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E, M.K, Y.A, E.E.Y, D.E, H.K, H.H.P, B.Y, M.C. ve S.E. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.