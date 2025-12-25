Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ilgili yaptığı operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin üstünde 12 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Kırşehir'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Kırşehir-Aksaray kara yolu kent girişinde bir otomobili durduran ekipler, sürücü M.B'nin üst aramasında 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel