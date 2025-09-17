Haberler

Kırşehir'de ÜNİDES Projeleri ile 33 Proje Hayata Geçirildi

Kırşehir'de yapılan Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 33 proje gerçekleştirildi. Vali Demiryürek, gençlerin sportif ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarının önemine vurgu yaptı.

Kırşehir'de Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 33 proje yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ile üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Vali Demiryürek, gençlerin sportif ve kültürel faaliyetler içerisinde bulunmaları ve ÜNİDES çalışmalarının önemine değindi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen ÜNİDES kapsamında yapılan "Merkezden Yerele: Öğrencilerin Yönetim Kademelerinde Deneyimsel Farkındalığı Projesi" için öğrencileri tebrik eden Demiryürek, gençlerin projelerinde başarılı olacağına inandığını ve kendilerine kolaylıklar dilediğini belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Çakmakçı ise gençlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlik merkezlerine bağlı genç ofislerin etkin ve verimli kullanılmasını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Çakmakçı, program kapsamında Bakanlık destekleri ile kent genelinde son 4 dönemde 16'sı ulusal, 17'si de yerel olmak üzere 33 projenin hayata geçirildiğini, bu kapsamda Bakanlık tarafından 2 milyon 450 bin liranın öğrenci topluluklarına destek verildiğini anlattı.

Ziyarette, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Topluluğu öğrencileri, Vali Demiryürek'e plaket takdim etti.

