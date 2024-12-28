Kırşehir'de Umre Semineri Düzenlendi

Kırşehir İl Müftülüğü tarafından umre için kutsal topraklara gidecek vatandaşları bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla umre için kutsal topraklara gidecekler, İl Müftülüğü konferans salonunda bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde, umre ibadetinin önemine değinen İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Yayla, katılımcıları duaların kabul edildiği kutsal topraklara yola çıkmak için hazırladıklarını hatırlattı.

Vatandaşların umre ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde usulüne uygun ve bilinçli erine getirebilmeleri için eğitim verilirken, Mekke ve Medine'deki ziyaret yerleri, umrenin hikmetleri, umrede çevre bilinci, umredeki sembollerin anlamı gibi konular da anlatıldı.