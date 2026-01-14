Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Haberler

Kırşehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, durdurdukları araçlarda ve şahısların üstlerinde sentetik uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kırşehir'de düzenlenen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezinde durdurulan otomobilde ve içerisinde bulunan C.Y, M.Ö. ve A.S'nin üst aramasında 5,16 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çarşı ve mahalle bekçileri de devriye görevi sırasında durdurdukları F.K'nin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Şehir dışından kente geldiği öğrenilen ve şüphe üzerine durdurulan R.B'nin çantasında ise 36 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

