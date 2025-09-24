Kırşehir'de Türk Dünyası Akademisi Açıldı

Kırşehir'de Türk Dünyası Akademisi açılarak, ilk söyleşisini gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Öğretmen Akademileri kapsamında hayata geçirilen Türk Dünyası Akademisi, ilk kez Kırşehir'de öğretmenlerle buluştu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen akademi programında konuşan Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, Türk dünyasının önemi ve Türkiye'nin diğer Türk devletleri ile olan ilişkileri hakkında bilgi verdi.

Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar başta olmak üzere farklı coğrafyalardaki Türk devletleri ile Türkiye'nin bağının kopmadığını, her geçen gün güçlendiğini hatırlatan Gülşen, ekonomik ilişkilerin dışında kültür sanat, spor, turizm bağının da hızla arttığını kaydetti.

Gülşen, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin, yıl boyunca farklı Türk Cumhuriyetlerine odaklanan programlarla, eğitim camiasını Türk dünyasının değerleriyle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Programda "Bir millet, iki devlet" vurgusu öne çıkarken, Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve gelecek ideali üzerine fikirler konuşularak, bu akademinin, öğretmenler aracılığıyla yeni nesillere aktarılacak önemli bir kültürel köprü olacağı değerlendirildi.

Türk Dünyası Akademisi kapsamında Azerbaycan ve Türk dünyası üzerine sunumlar da yapıldı.