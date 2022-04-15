Kırşehir'de Turizm Haftası kutlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Turizm Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın ziyarette, turizmin ülke ekonomisine gelir getiren, istihdam sağlayan, farklı kültürlere sahip insanların kaynaşmasına vesile olan önemli sektör olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bir kültür yapısına sahip olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir de tarihi camileri, türbeleri, konakları, yeraltı şehirleri, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi, zengin müzik kültürü ile turizmde hak ettiği payı alma çabasındadır. Bunun yanı sıra flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türünün yaşam alanı olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, İç Anadolu'nun denizi konumundaki Hirfanlı Barajı Gölü, Terme, Karakurt ve Bulamaçlı kaplıcalarının şifalı sularıyla doğa ve sağlık turizminde de önemli avantajlara sahiptir. Kırşehir, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma, daha fazla yerli ve yabancı turist sayısını artırma gayretini sürdürmektedir."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çalışır da Turizm Haftası dolayısıyla yapacakları etkinliklerle ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.