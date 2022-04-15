Kırşehir'de Turizm Haftası kutlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de Turizm Haftası kutlanıyor

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de Turizm Haftası kutlanıyor

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Turizm Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Turizm Haftası dolayısıyla Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akın ziyarette, turizmin ülke ekonomisine gelir getiren, istihdam sağlayan, farklı kültürlere sahip insanların kaynaşmasına vesile olan önemli sektör olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin bir kültür yapısına sahip olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Kırşehir de tarihi camileri, türbeleri, konakları, yeraltı şehirleri, Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Japon Bahçesi, zengin müzik kültürü ile turizmde hak ettiği payı alma çabasındadır. Bunun yanı sıra flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türünün yaşam alanı olan Seyfe Gölü Kuş Cenneti, İç Anadolu'nun denizi konumundaki Hirfanlı Barajı Gölü, Terme, Karakurt ve Bulamaçlı kaplıcalarının şifalı sularıyla doğa ve sağlık turizminde de önemli avantajlara sahiptir. Kırşehir, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtma, daha fazla yerli ve yabancı turist sayısını artırma gayretini sürdürmektedir."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çalışır da Turizm Haftası dolayısıyla yapacakları etkinliklerle ilgili Vali Akın'a bilgi verdi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Turizm Haftası, İbrahim Akın, Kırşehir, Turizm, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title