Kırşehir'de traktör römorklarına reflektör takıldı Kırşehir'de traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, römorklara reflektör takıldı. Kırşehir'de traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, römorklara reflektör takıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve Mucur ilçesinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik çalışma yapıldı. Hasat döneminin yaklaşması nedeniyle köylerle bağlantılı yollara çıkacak traktör şoförlerine kurallar hatırlatılarak, daha dikkatli olmaları istendi. Traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilerek, römorklara reflektör takıldı. Reflektör takma ve sürücülerin bilgilendirme faaliyetinin devam edeceği belirtildi. AA / Serkan Güner - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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