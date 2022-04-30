Kırşehir'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler

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Kırşehir'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kayseri'den Kırşehir istikametine giden Akın Turgut (45) idaresindeki 44 PL 320 plakalı otomobil, Mucur ilçesi Kurugöl köyü kavşağında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Nihal Turgut (44), Alya (7) ve Kuzey Turgut (3) sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Güner - Güncel

Otomobil, Kırşehir, Kurugöl, Kayseri, Güncel, Haberler

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