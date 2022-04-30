Kırşehir'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kayseri'den Kırşehir istikametine giden Akın Turgut (45) idaresindeki 44 PL 320 plakalı otomobil, Mucur ilçesi Kurugöl köyü kavşağında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Nihal Turgut (44), Alya (7) ve Kuzey Turgut (3) sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.