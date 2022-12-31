Kırşehir'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kırşehir - Kayseri kara yolunda seyreden E.A. (50) idaresindeki 40 DZ 090 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Mucur ilçesi girişinde devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan aynı aileden S.A (45) ve A.A. (48) yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Kırşehir Kayseri Güncel Haberler

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