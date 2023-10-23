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Kırşehir'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırşehir'den Kırıkkale istikametine seyreden kamyonet, aynı yöndeki kamyona arkadan çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.