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Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

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Kırşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin M.A. olduğu belirlendi. Yaralılar ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

C.S. (50) idaresindeki 40 LB 212 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir-Yozgat kara yolu Çiçekdağı kavşağında, C.A'nın (47) kullandığı 06 RG 585 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan M.A'nın (49) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan H.S. (50), S.S. (63) ve R.S. (27) ise ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Çiçekdağı Kırşehir Tragger Güncel Haberler

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