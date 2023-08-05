Kırşehir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kırşehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin M.A. olduğu belirlendi. Yaralılar ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.