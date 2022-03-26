Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Fahrettin Toker - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray karayolunda, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR (DHA) - Aksaray karayolunda, TIR ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray karayolu Kesikköprü mevkisinde meydana geldi. Emin Çakmak yönetimindeki 40 BA 554 plakalı TIR, karşı yönden gelen Metin Tek'in (29) kullandığı 40 AAT 540 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüsün sürücüsü Metin Tek olay yerinde yaşamını yitirirken, TIR'ın sürücüsü Emin Çakmak ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren minibüs sürücüsü Metin Tek ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.


Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fahrettin Toker - Güncel

Kırşehir, Minibüs, Aksaray, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title