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Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen Irak uyruklu M.H, M.K.M. ve M.H'nin kent merkezinde kaldıkları adreslere operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 3 zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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