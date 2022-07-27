Kırşehir'de temel inşaatında toprak kayması sonucu sıkışan işçiyi AFAD ekibi kurtardı Kırşehir'de, binanın temel inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı. Kırşehir'de, binanın temel inşaatında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi'ndeki binanın temel inşaatında işçilerin çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük oluştu. Çalışma yapan iki işçiden biri, toprak yığınında sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, sıkışan Afganistan uyruklu Suphi Rabbani'yi (25) bulunduğu yerden çıkardı. İşçi, ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yabancı uyruklu işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel AA / Abdullah Yıldız Kırşehir AFAD Güncel Haberler

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