Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Kırşehir'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kırşehir'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte borçlandırdıkları kişilerin evlerini ve arsalarını alarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakıldı, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Operasyon Jandarma Kırşehir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title