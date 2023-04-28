Kırşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte borçlandırdıkları kişilerin evlerini ve arsalarını alarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakıldı, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.