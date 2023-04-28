Kırşehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Kırşehir'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Kırşehir'de tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte borçlandırdıkları kişilerin evlerini ve arsalarını alarak tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakıldı, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel