Kırşehir'de tefecilik operasyonu: 9 gözaltı (2)
9 ŞÜPHELİ TTUKLANDIKırşehir'de araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
9 ŞÜPHELİ TTUKLANDI
Kırşehir'de araç alım satımı üzerinden tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel