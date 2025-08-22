Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 1 Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Mucur ilçesinde örgütlü olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratarak tefecilik suçu işlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 5 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda C.A, B.K. ve Y.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 dolu senet, ?3 cep telefonu ve ?4 alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, baskı kuracağı ve ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşları önceden belirleyip kendilerine ait post cihazlarından faizli para çektirdikleri, mağdurlara vermiş oldukları faizli paraların üzerinden tekrar komisyon adı altında yüksek miktarda faiz aldıkları öğrenildi.