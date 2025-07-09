Kırşehir'de TDV gönüllülerinden vatandaşlara aşure ikramı

Kırşehir'de Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde öğlen namazı öncesinde şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okunarak, dua edildi.

Namazın ardından cami bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı, İl Müftü Vekili Uğur Önen ve TDV gönüllüleri, cami cemaatine ve vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikramında bulunduklarını ifade eden Balcı, bu ayın paylaşmanın, birlik ve beraberlik içinde olma bilincinin en yoğun şekilde yaşandığı özel bir dönem olduğunu belirtti.

Bu dönemin rahmetin bol olduğu bir zaman olduğunu vurgulayan Balcı, Aşure Günü'nün, muharrem ayının ülkeye, İslam alemine ve millete sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.