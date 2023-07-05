Kırşehir'de Tavuk Hırsızı Tutuklandı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir kümesten tavuk çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisini güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve çalınan tavuklar sahibine teslim edildi.