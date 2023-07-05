Kırşehir'de Tavuk Hırsızı Tutuklandı
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Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir kümesten tavuk çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayının şüphelisini güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve çalınan tavuklar sahibine teslim edildi.
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir kümesten tavuk çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, L.S. ikametindeki kümesten 15 tavuk çalındığı ihbarında bulundu.
Jandarma ekipleri, ifade ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelinin hırsızlıktan çok sayıda sabıkası bulunan Ö.Ç. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Ö.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ikametinde ele geçirilen tavuklar sahibine teslim edildi.