Kırşehir'de Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Kırşehir'de olası taşkın ve sel risklerine karşı alınacak önlemleri değerlendirmek amacıyla Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Demiryürek, doğal afetlere karşı alınacak tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Kırşehir'de meydana gelebilecek taşkın ve sel riskine karşı alınacak önlemleri değerlendirmek amacıyla Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

GAMER'de yapılan toplantıda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, taşkınların tabiatın bir gerçeği olmakla birlikte, yanlış şehirleşme, altyapı yetersizlikleri ve doğal su yollarının bozulmasının afete dönüşmesine sebep olduğunu belirtti.

Alınacak her türlü tedbirin vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak adına hayati önem taşıdığını dile getiren Demiryürek, kurumlar arasında güçlü bir işbirliğinin tesis edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yürütülen projelerin titizlikle takip edilmesini hedeflediklerini vurgulayan Demiryürek, afet öncesinde yapılacak hazırlıkları ciddiyetle ele aldıklarını, taşkın risklerinin en aza indirilmesi ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması için gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Toplantıda, Kırşehir'de yürütülen taşkın kontrol çalışmaları, taşkın kontrol tesislerinin bakım ve onarım süreçleri, dere yataklarında yaşanan kadastrol problemler ve çözüm yolları, taşkın yönetim ve afet risk planları, yağmursuyu altyapı ve drenaj çalışmaları konuları ele alındı.

AFAD İl Müdürlüğü ve DSİ Kırşehir Şube Müdürlüğünce bilgilendirme sunumunın yapıldığı toplantıya, ilgili kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
