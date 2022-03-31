Kırşehir'de tasarım yarışmasıyla kültürel değerler tanıtılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, başlattıkları Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması ile kentin kültürel değerlerini tanıtmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'in UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasıyla çeşitli kültürel etkinlikler planladıklarını ifade etti.

Yöresel Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması'nın da bu etkinliklerden birisi olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, başvuruların 17 Nisan'da sona ereceğini anımsattı.

Kültür ve müzik temalı yarışma ile kültürel değerleri tanıtmayı hedeflediklerini aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'in Cacabey Gökbilim Medresesi, Ahi Evran Veli, Aşık Paşa ve Süleyman Türkmani türbeleri, Kalehöyük gibi önemli tarihi ve müzik kültürü başta olmak üzere kültürel değerlerini tanıtmak, şehrimize gelen ziyaretçilerin, yarışmanın konusu bağlamında şehrimizden edindikleri anı ve deneyimleri hatırlatmak amacıyla bir hediyelik eşya tasarım yarışması düzenledik."