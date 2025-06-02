Kırşehir'de Tarım Arazilerinde Sel ve Dolu Zararları: 2 Bin Dönüm Kayıp

Kırşehir'de Tarım Arazilerinde Sel ve Dolu Zararları: 2 Bin Dönüm Kayıp
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Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, sel ve dolu nedeniyle şehir genelinde 1500-2000 dönüm tarım arazisinin etkilendiğini açıkladı. 3 çiftçinin evi zarar gördü, köylerdeki ekili alanlarda büyük ürün kaybı yaşandı.

Ziraat Odası Başkanı Toprak: "Tarım arazilerinde 2 bin dönüme yakın zarar var"

KIRŞEHİR - Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, şehir genelinde yaklaşık bin 500-2 bin dönüm arasında tarım arazisinin sel ve doludan etkilendiğini açıkladı.

Kırşehir'in Karahıdır, Toklumen ve Erbişim köylerinde tarlaların sular altında kaldığını belirten Toprak, ekili alanların büyük kısmında ürün kaybı yaşandığını ifade etti. Toprak, "Toklumen köyünde 3 çiftçinin evi zarar gördü. 1 çiftçinin evi kullanılmayacak derecede zarar gördü. Lokal yağışlardan dolayı Erbişim, Karahıdır ve Toklumen köylerinde zarar oluştu" dedi.

Toprak ayrıca, Aksaray ve Yozgat illerinde de benzer afetlerin yaşandığını hatırlatarak, bu bölgelerdeki çiftçilere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yağışlar dün Kırşehir'de gündüz saatlerinden itibaren etkili olurken gece saatlerinde sele dönüştü. 1 evin yıkıldığı köyde yaşanan felaket 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken, bölgeye Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde bir evde kısmi çökme meydana geldiği, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı tespit edildi. Üç evin temelden su alması nedeniyle bu evlerde ikamet eden vatandaşlar tahliye edildi. Afet bölgesinde çalışmalar devam ederken, bölgeye Kırşehir İl Özel İdaresi'nden 6 personel, 1 tır, 1 kepçe, 1 arazi aracı ve 1 vidanjör. MEPAŞ'tan 2 personel ve 1 sepetli araç. Kırşehir İtfaiyesi'nden 2 personel ve 1 araç. Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'ndan ise 7 personel ve 2 araç yönlendirildi. Toplamda 21 personel ve 10 araç olay yerinde görev aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel
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