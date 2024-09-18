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Kırşehir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 34 Obje Ele Geçirildi

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Kırşehir'de gerçekleştirilen bir operasyonda, sigara paketi içerisinde gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 34 obje ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de sigara paketi içerisinde tarihi eser niteliğinde 34 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen F.Y'nin kullandığı bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sigara paketinin içerisine gizlenmiş Roma, Bizans ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 7 yüzük, 1 kolye ucu, 1 mühür ve 25 sikkenin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 152 fişek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Y'nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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