Kırşehir'de Takside 21 Kilo Kaçak Altın Ele Ge geçirildi

KIRŞEHİR'de polisin durdurduğu takside seyahat eden C.T.'nin valizlerinde 21 kilo 506 gram kaçak altın ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında bir taksiyi durdurdu. Takside müşteri olarak bulunan C.T.'ye ait 2 valizde arama yapıldı. Valizlerde hamur yoğurma makinesi, kıyma makinesi ve 2 ayakkabı üretim kalıbı içine gizlenmiş toplam 21 kilo 506 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.