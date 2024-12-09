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Kırşehir'de Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı

Kırşehir'de Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı
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Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler, Cacabey Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterileri yaptı. Türk ve Suriye bayraklarıyla kutlama yapan grup, Baas rejimini eleştiren sloganlar attı ve marşlar söyledi.

Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Kırşehir'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen grup, Türk ve Suriye bayraklarıyla Baas rejiminin çöküşünü kutladı.

Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, çeşitli marşlar seslendirdi.

Etkinlikte tekbir getiren bazı Suriyeliler ise yanlarında getirdikleri lokumları katılımcılara ikram etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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