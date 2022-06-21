Kırşehir'de spor okulları 24 branşta 33 antrenörle başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının spor okulları Kırşehir'de 24 branşta 33 antrenörle başlayacak.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimler haftanın 7 günü gençlere ücretsiz spor yapma imkanı sunacak.

Gençlerin sosyalleşmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasının amaçlandığı etkinlikle ilgili şu bilgiler verildi:

"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan spor okullarımızda gençlerimizin sporla tanıştırılması ve spor bilinci oluşturulması hedeflenmektedir. Spor okullarımız bu yıl Kırşehir'de 24 branşta 33 antrenörümüzle başlıyor. Spor okulları jimnastik, atletizm, bilek güreşi, basketbol, futbol, badminton, boks, futbol, güreş, hentbol, judo, masa tenisi, muay thai, okçuluk, tekvando, tenis, voleybol, karate, geleneksel okçuluk, yüzme ve özel gereksinimi olan bireylere yönelik bir çok branşta hizmet verecek."