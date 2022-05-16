Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sosyal güvenliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Kırşehir Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Hacı Mehmet Akdeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sosyal güvenliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Kurum binasında basın toplantısı düzenleyen Akdeniz, Sosyal Güvenlik Haftası'nda yapacakları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Bu haftada sosyal güvenliğin önemi, devletin yürüttüğü hizmetler ve verdiği desteklerle ilgili vatandaşların bilgilendirildiğini ifade eden Akdeniz, fabrikalar başta olmak üzere işletmeler ve esnafı ziyaret ederek çalışma yürüteceklerini dile getirdi.

Kovid-19 sürecinde sosyal güvenliğin öneminin daha da iyi şekilde anlaşıldığını vurgulayan Akdeniz, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenliğin önemini, verdiği hizmetleri vatandaşlarımıza anlatmak için bu haftayı kutluyoruz. Vatandaşlarımıza sosyal güvenliğinizi ihmal etmeyin, geleceğinizi karartmayın diyorum. Biliyorsunuz, Kovid-19 yaşandı. Bu salgında sosyal güvenliğin ne derece önemli olduğunu hep beraber yaşadık. Bu süre içerisinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik. Salgına yakalanan vatandaşlarımızın testlerini, sağlık hizmetlerini SGK ücretsiz olarak karşıladı. Bu süre içerisinde hastalığa yakalanan işçilerimizin gelir kaybını önledik."

Akdeniz, sigortasız işçi çalıştırılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, bu konuda ihbarda bulunanların kimliklerinin her zaman gizli tutulduğunu aktardı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Sosyal Güvenlik Haftası, Sosyal Güvenlik Kurumu, Kırşehir, Akdeniz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title