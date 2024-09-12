Kırşehir'de Şok Uygulamada 6 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerinin kent merkezindeki şok uygulamasında 6 sentetik hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nasuhdede ve Ahi Evran mahallelerindeki uygulamada, H.U'nun üzerinde 6 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uygulamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan aranan Ö.Ç. de yakalandı.

Uygulama kapsamında 46 araç ve 123 kişi sorgulandı.

Biri alkollü, biri ehliyetsiz araç kullanan toplam 13 sürücüye 41 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.