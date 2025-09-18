Haberler

Kırşehir'de Silahlı Saldırı: Çift Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde, evinde silahla vurulan R.K. (63) ve eşi E.K. (62) yaşamını yitirdi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan tespit sonucunda çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir'in Akçakent ilçesinde evlerinde silahla vurulan çift hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yaylaözü köyünde yaşayan R.K. (63) ve eşi E.K'nin (62) ikametinden silah sesleri duyulması üzerine komşuları eve geldi.

Çifti silahla yaralanmış halde gören komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Sağlık ekipleri, bu kişilerin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Neyse ki polisler suçüstü yakaladı

Gece yarısı yaptıkları rezilliğe bakın: Polisler suçüstü yakaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can Eğribayat iddiası

Nihat Kahveci'den bomba İrfan Can iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.