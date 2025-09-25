Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı, 2 Tutuklama

Kırşehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kent merkezinde Y.Ş. ile B.K, D.K. ve T.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında silahla yaralanan Y.Ş. hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılar, polis ekipleinin çalışması sonucu kent merkezinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, B.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.