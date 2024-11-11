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Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Kırşehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi, durumu ağır olan R.Ö'nün tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler U.K, M.K, İ.Y. ve H.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden M.İ'nin cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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