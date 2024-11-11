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Kırşehir'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Kırşehir'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis şüphelileri gözaltına aldı.

Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi, durumu ağır olan R.Ö'nün tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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