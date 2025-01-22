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Kırşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırşehir'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kırşehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin güvence altına alınması amacıyla çalışma yürüttü.

Ekiplerce farklı illerden temin ettikleri ruhsatsız tabancaları Kırşehir'de sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak silahları sattıkları belirlenen T.A. ve Ü.S. ile onlara yardım eden N.K, B.Ö, S.Ş, M.Y. ve N.Y. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada da ruhsatsız 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, 111 farklı ölçülerde fişek, 8 şarjör ve 1 sustalı bıçak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve Ü.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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