Kırşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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Kırşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kırşehir'de, kaçak sigara ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kaçak sigara ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kente yüklü miktarda kaçak sigara getirildiği bilgisi üzerine farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 bin dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İ.E, Y.B ve B.E. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Kırşehir, Güncel, Haberler

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