Haberler

Kırşehir'de şiddetli sağanak; Tarım arazileri ve yollar göle döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de iki gündür süren sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerini su altında bıraktı, yolları göle çevirdi. Can kaybı yaşanmazken, ekipler zarar tespit çalışmalarına başladı.

KIRŞEHİR'de iki gündür devam eden ve zaman zaman sağanak şeklindeki yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde dolu yağışı ve sel suları nedeniyle yollar göle dönerken, tarım arazileri de zarar gördü.

Kırşehir'de iki gündür süren ve zaman zaman sağanak şeklindeki yağış, kent genelinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Boztepe, Akpınar, Çiçekdağı ve Kaman ilçelerine bağlı bazı köyler ile Dulkadirli bölgesinde sağanak sonrası tarım arazileri su altında kaldı. Kısa süreli dolu yağışının ardından bazı bölgelerde sel oluşurken, köy yollarında araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli yağış nedeniyle kara yollarında ve ormanlık alanlarda su birikintileri ile göletler oluştu.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Genel Meclis Başkanı Kamil Avşaroğlu, İl Genel Meclis Üyesi Emrah Doğan ve İl Özel İdaresi ekipleri, selden etkilenen alanlarda inceleme yaptı. Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin bölgelerde zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre yaşanan olumsuzluklarda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kent merkezinde ise aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yetkililer, vatandaşlara ani sel, su baskını ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların hafta boyunca aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma

Özel'e bir kötü haber daha! TBMM yürüyüşüyle ilgili harekete geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı

Arda Turan bu kez ağlattı
Bruno Fernandes Premier Lig tarihine geçti

Bu adamı kimse durduramadı! Yıllarca kırılamayacak rekor artık onun
Özgür Özel'in TBMM'deki odasına 'CHP Genel Başkanı' tabelası asıldı

Özgür Özel inadından vazgeçmiyor! Tabela makam odasına çakıldı

Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyordu! Aston Villa, Manchester City'i geriden gelip yıktı

Manchester City - Aston Villa maçında neler oldu neler