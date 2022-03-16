Kırşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı - Haberler

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Kırşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı

AA - Serkan Güner - Güncel
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Kırşehir'de seyir halindeki tırda yangın çıktı

Kırşehir'de, seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

KIRIKKALE (AA) - Kırşehir'de, seyir halindeki tırın lastiklerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kırşehir- Kırıkkale kara yolunda seyir halinde olan S.G. idaresindeki 40 LC 137 plakalı tırın lastikleri Kaman kavşağı yakınında alev aldı.

Yangını fark eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

Tırın lastikleri ve dorsesinde hasar meydana geldi.

AA / Serkan Güner - Güncel

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