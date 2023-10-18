Kırşehir'de Sentetik Ecza Hap Operasyonu: Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 799 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından sentetik ecza hap operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Ankara- Kayseri kara yolu üzerinde teknik takip sonucu bir otomobile operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda otomobilde yapılan aramada 2 bin 799 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen Ş.T., ve F.U. da tutuklanarak Kırşehir E Tipi cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR