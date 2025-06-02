Kırşehir'de Sel Felaketi: İnceleme ve Geçmiş Olsun Ziyareti

Kırşehir'de Sel Felaketi: İnceleme ve Geçmiş Olsun Ziyareti
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Kırşehir'in Toklumen köyünde meydana gelen sel felaketinin ardından inceleme yapan heyet, hasar gören evler hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kırşehir'in merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından meydana gelen selden oluşan hasar için bölgede inceleme yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, İl Genel Meclis Üyeleri Emrah Doğan ve Mehmet Güner, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ile MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç'ın aralarında olduğu heyet, selden etkilenen köyde incelemede bulundu.

Heyet, evleri hasar gören vatandaşlarla görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde iletti.

Selde çöken ve hasar gören evler ile su tahliye ve temizlik çalışmaları yapan ekiplerle görüşen heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ünsal, yaptığı açıklamada, Toklumen köyünde yoğun yağış sonrası meydana gelen taşkınları yerinde inceleyerek, köydeki vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Tüm ekiplerin sahada gerekli çalışmaları yaptığını kaydeden Ünsal, "Maalesef yıkılan ev ve hasarlı evler bulunuyor. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Bölge için hep birlikte elimizden geleni yapmak için uğraşacağız, yaraları saracağız. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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