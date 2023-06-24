Kırşehir'de Şehit Mustafa Gevrek için mevlit okutuldu

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince, Çukurca'da 2016'da terör örgütünce araziye döşenen mayına basarak şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gevrek için mevlit programı düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek binasında, 2019 yılından bu yana sürdürülen gelenek kapsamında bu ay, şehit Mustafa Gevrek için mevlit okutuldu.

Kırşehir Müftülüğü din görevlilerinin okuduğu mevlit programına, şehit yakınları katıldı.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa, ailelerine de sabır diledi.

Huzur ve güven içerisinde yaşama imkanına sahip olurken, şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçaslan, "Bu vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin bize emaneti kıymetli aileleridir. Onları yalnız hissettirmemek için her zaman bir evlat, bir kardeş gibi kol kanat geriyoruz. Şehitlerimizin unutulmaması için şehit ailelerimizle dernek binamızda buluşarak her ay bir şehidimiz için mevlit programı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.