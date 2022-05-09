Kırşehir'de şehit ailelerine yönelik 'Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi' uygulanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle üyelerine yönelik "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi"ni hayata geçirecek.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçarslan, kurum binasında düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları çalışmalar, faaliyetler ve projelerle Çanakkale Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye genelinde ilk sıralarda yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Göreve geldikleri 2017 yılından itibaren "Unutulmayacak Vatan Evlatları", "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz", "Şehit Aileleri ve Gönüllüler", "Vatan Kalesinden Cennete Uçanlar" projelerini uyguladıklarını vurgulayan Kılıçarslan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle "Cennet Vatanın Kutsal Emanetleri Projesi"ni 9 Mayıs-28 Ekim 2022'de hayata geçireceklerini ifade etti.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerinin katkılarıyla 5 etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"25 şehit ailesi ve 25 gönüllü ile günübirlik Ahi Evran Motivasyon Kampı düzenleyeceğiz. İlimizde bugüne kadar vatanımız için canlarını feda eden 194 Kırşehirli şehidimiz, Çanakkale, Sarıkamış ve 15 Temmuz şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı sergi açılacak. Proje kapsamında vatan ve bayrak konulu şehide vefa gecesi düzenlenecek. Belirli aralıklarla gençlerimizle şehit ailelerinin evlerine ziyaretler gerçekleştirilecek. Ziyaretlerde gönüllü gençlerimiz ile şehit ailelerimizi ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edilecek. Bocce sporuyla sağlıklı ve huzurlu bir yaşam için şehit ailelerimizin kaynaşmaları ve gençlere örnek olmaları sağlanacak. 30 şehit ailesi ve 10 gönüllü gencin katılımı ile Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e kültür gezisi düzenlenecek."

Uyguladıkları projelerin, Türk milleti için canından geçen şehitlerin emaneti ailelerine manevi desteğin göstergesi olduğunu dile getiren Kılıçarslan, "Şehit ailelerimizi bir araya getirdiğimiz etkinliklerimizle yüreklerinde hiç sönmeyen ateşe bir nebze de olsa su serpmeyi, birlik ve beraberliği sağlamayı hedefliyoruz. Cennet vatanın kutsal emanetleri olan şehit ailelerimizin gönülden ettiği bir hayır duasıyla çıktığımız bu yolda onların güler yüzü bizler için en büyük karşılık olmuştur." diye konuştu.