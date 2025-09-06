Kırşehir'de şehit aileleri ve gaziler bahar şenliği pikniğinde buluştu

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği'nin "Şehit Aileleri Medeniyetin Beşiğinde Projesi" kapsamında bahar şenliği pikniği düzenlendi.

Güzler Piknik Alanı'nda düzenlenen, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı etkinlik, İl Müftüsü Mustafa Tekin'in Kur'an-i Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Alper Balcı, şehit aileleri ve gazilerle sık sık bir araya geldiklerini, istek ve taleplerini dinlediklerini, onları yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirtti.

Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilen proje kapsamında yapacakları etkinliklerden ilkinin bahar şenliği pikniği olduğunu ifade etti.

Erdoğdu, program ile şehit aileleri, yakınları ve gazilerle birlik ve beraberliklerini perçinlediklerini vurguladı.

Programa katılan il protokolü ve siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek, taleplerini aldı.